РФС не стал сокращать срок дисквалификации Тедеско

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал в удовлетворении апелляции московского «Спартака» на срок дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско,

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперников, а также оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (0:1).

Чемпионат России возобновится после зимней паузы 26 февраля. Из-за дисквалификации Тедеско должен пропустить матчи РПЛ с «Рубином» (28 февраля), «Краснодаром» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

Ранее Мостовой высказался о решении «Спартака» провести зимние сборы в Тарасовке.