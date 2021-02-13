Мостовой высказался о решении «Спартака» провести зимние сборы в Тарасовке

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение московского клуба провести зимний сбор в Тарасовке.
Мостовой высказался о решении «Спартака» провести зимние сборы в Тарасовке
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«Неделю назад мы уже знали, что будут морозы, снег. Нас предупреждали, чтобы мы подготовились. Удивляет подобное решение, тем более был выбор провести сбор в Сочи. Я понимаю, в наше время, когда выбора не было. А сейчас ведь деньги есть, выбор есть. Логики никакой. Бывает, конечно, форс-мажор, когда резко замело. А здесь за неделю предупреждали, что две недели будут морозными. Можно было всё предвидеть. Ясно, что будут пытаться сейчас это обыграть и перевести в шутку. Тедеско будет в Германию писать, что он в шапке, перчатках, с лопатой. Зачем тренироваться в Дубае, а затем, имея выбор, ехать сюда? Лишний раз убеждаюсь, что у нас в стране люди просто отдыхают. С учётом того, что через три месяца Тедеско вообще уедет. Зато пока все подстраиваются», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Первый тренировочный сбор «Спартак» провёл в Дубаи, после чего продолжил подготовку на клубной базе в Тарасовке.

Ранее Джикия рассказал об ощущениях от тренировки в сильный мороз.

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