Джикия рассказал об ощущениях от тренировки в сильный мороз

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тренировку команды при температуре -14 °С.
Джикия рассказал об ощущениях от тренировки в сильный мороз
  • РИА Новости

«Отличная тренировка и отличное настроение. Нас, как всегда, здесь тепло встретили, приготовили нам борщ, мы покушали все. Погода, конечно, несколько снежная, но ничего страшного. После тренировки пойдём в баню — восстанавливаться немного, отдыхать. Я спокойно отдохну, буду на телефоне, есть ещё немного дел. За выходные уже успел съездить домой, побыл у родителей», — рассказал Джикия в интервью клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 февраля. Красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало встречи — в 20:30 мск.

Ранее Джикия рассказал, как отказался от трансфера из «Спартака» в «Зенит».

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