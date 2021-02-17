Четверо россиян выступят в мужском масс-старте на ЧМ по биатлону

Четверо российских биатлонистов выступят в мужском масс-старте на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке.

В гонке примут участие Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили. Каждый из них получил путёвку на финальную гонку чемпионата мира по сумме набранных очков за прошедшие старты чемпионата мира. Такой принцип отбора связан с тем, что они не входят в топ-15 общего зачёта Кубка мира и не становились призёрами чемпионата мира.

Мужской масс-старт состоится 21 февраля. Начало гонки — в 17:15 мск.

На чемпионате мира по биатлону российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали.

Ранее Черезов похвалил Халили за выступление в индивидуальной гонке на ЧМ.