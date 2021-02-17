Левников назначен арбитром матча Кубка России «Динамо» — «Спартак»

РФС назначил бригаду арбитров на матч 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

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Как сообщает пресс-служба РФС, главным судьёй матча назначен Кирилл Левников. Ассистентами арбитра станут Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Иван Сиденков. На VAR и AVAR будут работать Павел Кукуян и Валентин Мурашов. Инспектор встречи — Сергей Французов. Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля на стадионе «ВТБ Арена». Ранее Мостовой высказался о возможном переносе матча КР «Динамо» — «Спартак» из-за морозов.