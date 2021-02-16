Мостовой высказался о возможном переносе матча КР «Динамо» — «Спартак» из-за морозов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».

«Есть регламент: больше 15 градусов мороза — это перенос игры. Конечно, если есть куда. Играют на стадионе «Динамо», наверняка там есть подогрев. Если снега нет, то вообще ничего страшного. Траву ведь на стадионе же закрывают. Конечно, если поле без подогрева, то оно замёрзнет. Но я не думаю, что у «Динамо» нет подогрева. В своё время мы играли в 18—20 градусов мороза. Тогда поле было белое и подогрева тоже не было. Часто так играли. Конечно, бегать было тяжело. Помню, играли на «Динамо» при такой температуре. Кто-то в бутсах на шипах играл, а кто-то в кроссовках. Сейчас, конечно, сравнивать не нужно. Есть регламент и условия. Если они позволяют, то пускай играют, нет — взяли и перенесли, ничего страшного», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» должен состояться 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. На эту дату в столице России прогнозируются сильные морозы.

Ранее Мостовой высказался о решении «Спартака» провести зимние сборы в Тарасовке.