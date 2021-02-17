Нурмагомедов: если бы Роналдо родился в Дагестане, то стал бы чемпионом UFC
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«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но родился в Дагестане. Там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно», — написал в своём Instagram Нурмагомедов, прикрепив фото со стадиона «Камп Ноу» в Барселоне.
32-летний Нурмагомедов является уроженцем Дагестана. Его отец — заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе после матча ЛЧ с «Барселоной» подарил Нурмагомедову свою футболку с подписью.