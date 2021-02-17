ЦСКА победил «Расинг Мурсию» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Расинг Мурсией» в контрольном матче.

Встреча проходила в испанском Кампоаморе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА сыграет с хабаровским СКА в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 14:30.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» на сборе в Кампоаморе.