ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» на сборе в Кампоаморе

Московский ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной» в товарищеском матче.

Встреча проходила в испанском Кампоаморе и завершилась со счётом 1:1.

В составе ЦСКА единственный мяч забил Илья Шкурин.

У «Картахены» — Начо Хиль.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА сыграет с хабаровским СКА в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 14:30.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.