Казакевич ответила на критику Губерниева

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как восприняла критику со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«За несколько дней до спринерской гонки на чемпионате мира Дмитрий Губерниев сказал, что меня поставили только потому, что мой личный тренер — Шашилов. Неприятно такое слышать. Была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит, лучше посмеяться над этим», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.

Напомним, что Ирина Казакевич показала лучший результат среди биатлонисток сборной России в спринтерской гонке на ЧМ в словенской Поклюке, заняв 19-е место.

Ранее Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону.