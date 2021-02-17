Казакевич ответила на критику Губерниева

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как восприняла критику со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Казакевич ответила на критику Губерниева
  • РИА Новости

«За несколько дней до спринерской гонки на чемпионате мира Дмитрий Губерниев сказал, что меня поставили только потому, что мой личный тренер — Шашилов. Неприятно такое слышать. Была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит, лучше посмеяться над этим», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.

Напомним, что Ирина Казакевич показала лучший результат среди биатлонисток сборной России в спринтерской гонке на ЧМ в словенской Поклюке, заняв 19-е место.

Ранее Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону.

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