Казакевич ответила на критику Губерниева
- РИА Новости
«За несколько дней до спринерской гонки на чемпионате мира Дмитрий Губерниев сказал, что меня поставили только потому, что мой личный тренер — Шашилов. Неприятно такое слышать. Была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит, лучше посмеяться над этим», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
Напомним, что Ирина Казакевич показала лучший результат среди биатлонисток сборной России в спринтерской гонке на ЧМ в словенской Поклюке, заняв 19-е место.
Ранее Казакевич заявила, что её нельзя называть лидером женской сборной России по биатлону.