У IBU нет претензий к соблюдению биатлонистами из России санкций WADA

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, что у Международного союза биатлонистов (IBU) нет претензий к российской команде по части соблюдения санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К нам не было абсолютно никаких претензий. Я сказал, чтобы спортсмены соблюдали пусть даже негласные правила. Мы чётко выполняем все требования и готовимся к стартам», — приводит слова Польховского ТАСС.

Российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР) без национального гимна и триколора из-за санкций WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Членам команды запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.

Ранее сообщалось, что Бё предложил ужесточить наказание IBU для России.