Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии полузащитника «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что мешает его сыну вернуться на футбольное поле.

«Есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет. Ощущение — будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже перешёл к полноценным тренировкам. Любой спортсмен для достижения результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть помехи, то лучше себя поберечь», — приводит слова Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне испанской Примеры Денис Черышев принял участие в 13 матчах и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев тренируется по индивидуальной программе.