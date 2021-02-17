Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии полузащитника «Валенсии»

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что мешает его сыну вернуться на футбольное поле.
Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии полузащитника «Валенсии»
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет. Ощущение — будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже перешёл к полноценным тренировкам. Любой спортсмен для достижения результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть помехи, то лучше себя поберечь», — приводит слова Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне испанской Примеры Денис Черышев принял участие в 13 матчах и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев тренируется по индивидуальной программе.

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