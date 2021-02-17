Тихонов резко высказался о готовности Фуркада стать тренером сборной России по биатлону

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о желании поработать в России.
Тихонов резко высказался о готовности Фуркада стать тренером сборной России по биатлону
  • Reuters

«Когда приглашает Губерниев, лучше не ехать! Какое отношение эти три обалдуя во главе с ним имеют к биатлону? Психологически доваливают все. Майгуров же ничего не скажет, им хоть что делай с биатлоном. В котелке пляшут на экране. Это с ума сойти, что они творят! Биатлон — военно-прикладной вид спорта, и делать шоу из него могут только болваны. Разве можно себе такие вещи позволять? Уже противно всем. Фуркаду надо платить хорошие деньги, и мы приглашаем человека, когда у нас до 2022 года нет международных стартов. Надо об этом подумать, а мы себя на позор выставляем», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он отметил, что дело не в самом Фуркаде, а вообще в иностранных специалистах.

«Иностранцы же пробовали — нет способного и одарённого. Главное — уметь подвести правильно к соревнованиям, а Мартен этого никогда не делал. Если и делать ему предложение, то это должны делать профессионалы и федерация, а не этот болван Губерниев. Взял и предложил возглавить сборную. Ты хоть подумал, в каких комплексах он будет её готовить? Похоронили всё в регионах, вот о чём речь. А мы делаем безголовое предложение. Хватит уже!» — добавил Тихонов.

Ранее Пихлер заявил, что Губерниев плохо влияет на российский биатлон.

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