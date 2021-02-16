Пихлер: Губерниев плохо влияет на российский биатлон

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер раскритиковал работу известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Губерниев — худший, он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает. Думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое большое давление на спортсменов он оказывает. Я даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должна поддерживать спортсменов, а не постоянно их ругать», — цитирует Пихлера «Спорт-Экспресс».

8 февраля ряд ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым опубликовали письмо с критикой в адрес Дмитрия Губерниева, обвинив его в нападках на спортсменов.

Ранее Пихлер заявил, что Фуркад пошутил насчёт должности тренера сборной России.