Пихлер считает, что Фуркад пошутил насчёт должности тренера сборной России

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о желании поработать в России.

«Думаю, что Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб. Проблема не в тренерском штабе — просто нужно работать в тишине, и тогда результаты придут. Насчёт Фуркада — я не знаю, насколько хорошим тренером он будет», — сказал Пихлер «Спорт-Экспресс».

Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру в 2020 году.

Ранее Мартен Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.