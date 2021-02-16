Пихлер считает, что Фуркад пошутил насчёт должности тренера сборной России
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«Думаю, что Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб. Проблема не в тренерском штабе — просто нужно работать в тишине, и тогда результаты придут. Насчёт Фуркада — я не знаю, насколько хорошим тренером он будет», — сказал Пихлер «Спорт-Экспресс».
Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру в 2020 году.
Ранее Мартен Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.