Пихлер считает, что Фуркад пошутил насчёт должности тренера сборной России

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Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о желании поработать в России.
Пихлер считает, что Фуркад пошутил насчёт должности тренера сборной России
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«Думаю, что Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб. Проблема не в тренерском штабе — просто нужно работать в тишине, и тогда результаты придут. Насчёт Фуркада — я не знаю, насколько хорошим тренером он будет», — сказал Пихлер «Спорт-Экспресс»

Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру в 2020 году.

Ранее Мартен Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.

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