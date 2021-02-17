Чепиков о желании Фуркада возглавить сборную России: раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о возможности стать тренером сборной России по биатлону.

«Я не воспринял слова Фуркада как шутку. Думаю, он действительно не против возглавить сборную России. Это взвешенные, объективные слова. Раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь, наверное, почему нет? Было бы хорошо, если бы он был нашим тренером, у него огромный опыт», — приводит слова Чепикова Sport24.

Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.

Ранее Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.