Чепиков о желании Фуркада возглавить сборную России: раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь
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«Я не воспринял слова Фуркада как шутку. Думаю, он действительно не против возглавить сборную России. Это взвешенные, объективные слова. Раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь, наверное, почему нет? Было бы хорошо, если бы он был нашим тренером, у него огромный опыт», — приводит слова Чепикова Sport24.
Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.
Ранее Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.