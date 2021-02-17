Чепиков о желании Фуркада возглавить сборную России: раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада о возможности стать тренером сборной России по биатлону.
Чепиков о желании Фуркада возглавить сборную России: раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь
  • Reuters

«Я не воспринял слова Фуркада как шутку. Думаю, он действительно не против возглавить сборную России. Это взвешенные, объективные слова. Раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь, наверное, почему нет? Было бы хорошо, если бы он был нашим тренером, у него огромный опыт», — приводит слова Чепикова Sport24.

Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.

Ранее Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.

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