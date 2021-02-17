В «Аяксе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Промесу

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ход переговоров с московским «Спартаком» по трансферу нидерландского форварда Квинси Промеса.

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть ещё чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам ещё удастся договориться», — приводит слова Овермарса Metaratings.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Квинси отметился 33 результативными передачами.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что мешает трансферу Промеса.