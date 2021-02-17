Кафельников о победе Медведева над Рублёвым: физические кондиции Андрея не позволяют играть с теннисистами такого уровня

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Чемпион Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над его соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Australian Open.
Кафельников о победе Медведева над Рублёвым: физические кондиции Андрея не позволяют играть с теннисистами такого уровня
  • Reuters

«Ключевой момент — первый сет. Как я и предполагал, победитель первого сета выиграл матч. Я это говорил исходя из того, что физические кондиции Андрея не позволяют ему сейчас на должном уровне играть с теннисистами такого уровня, как Даниил. Если Рублёв сразу же даёт преимущество сопернику, ему очень сложно потом бороться за победу. Так всё и сложилось», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями.

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