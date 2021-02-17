Собкин о победе Медведева над Рублёвым: Даниил очень неудобен для Андрея как противник

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«За Медведева рад, Рублёва жалко. Даниил очень неудобен для Андрея как противник. Для победы Медведева над Рублёвым надо, чтобы в игре у Даниила что-то барахлило. А сейчас он в очень хорошем состоянии», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями.