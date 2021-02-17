Чернышенко и Матыцин обсудили с главой Калмыкии развитие спорта в регионе

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Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин на встрече с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым обсудили вопросы развития спорта в регионе.
Чернышенко и Матыцин обсудили с главой Калмыкии развитие спорта в регионе
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Как сообщает пресс-служба Минспорта, на встрече обсуждались актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в республике в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечается, что также были затронуты вопросы развития кикбоксинга в России. Бату Хасиков, являясь многократным чемпионом мира по данному виду спорта, озвучил ряд направлений для продвижения кикбоксинга на любительском и профессиональном уровнях.

Ранее сообщалось, что Минспорт и ФХР обеспечат интеграцию цифровых данных для развития хоккея.

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