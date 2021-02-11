Минспорт и ФХР обеспечат интеграцию цифровых данных для развития хоккея

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Министерство спорта России и Федерация хоккея России (ФХР) договорились о взаимодействии в рамках внедрения цифровых сервисов и информационных систем для развития российского хоккея.
Минспорт и ФХР обеспечат интеграцию цифровых данных для развития хоккея
  • РИА Новости

«При успехе эксперимента мы сможем применить эти наработки в других видах спорта, во взаимодействии с различными спортивными лигами и федерациями», — сказал заместитель министра спорта России и руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский.

Также сообщается о планах наладить взаимодействие между программными продуктами ФХР и региональными информационными системами в сфере физической культуры и спорта.

«Мы рады, что опыт цифровизации ФХР получает признание на федеральном уровне. Готовы продолжать сотрудничество для достижения общих целей цифровой трансформации», — добавил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

ФХР в рамках поддержки национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» с 2015 года внедряет и развивает информационные  системы и мобильные приложения для хоккея.

Ранее в Министерстве спорта России рассказали о планах начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте.

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