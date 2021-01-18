Минспорт планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте

Короткая ссылка
Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал, когда планируется провести вакцинацию от коронавирусной инфекции спортсменов, представляющих национальные сборные команды.
Минспорт планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте
  • Reuters

«Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов. Было принято решение, что мы приступаем к вакцинации. Естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».

Он отметил, что для вакцинирования спортсменов существуют некоторые ограничения.

«Спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет. Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта», — добавил Морозов.

Ранее в Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить