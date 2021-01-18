Минспорт планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал, когда планируется провести вакцинацию от коронавирусной инфекции спортсменов, представляющих национальные сборные команды.

«Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов. Было принято решение, что мы приступаем к вакцинации. Естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».

Он отметил, что для вакцинирования спортсменов существуют некоторые ограничения.

«Спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет. Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта», — добавил Морозов.

Ранее в Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусной инфекции.