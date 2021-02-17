Селиваненко о победе Медведева над Рублёвым: Даниил лучше играл решающие мячи

Бывший президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над его соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Продолжается тенденция, когда Медведев подходит к матчу лучше готовым и на нюансах выигрывает. Андрей сам знает, чего ему не хватает. Даниил лучше играл решающие мячи и, соответственно, психологически подошёл лучше», — приводит слова Селиваненко Sport24.

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями.