Селиваненко о победе Медведева над Рублёвым: Даниил лучше играл решающие мячи
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«Продолжается тенденция, когда Медведев подходит к матчу лучше готовым и на нюансах выигрывает. Андрей сам знает, чего ему не хватает. Даниил лучше играл решающие мячи и, соответственно, психологически подошёл лучше», — приводит слова Селиваненко Sport24.
Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее сообщалось, что матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями.