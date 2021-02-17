«Миннесота» с Капризовым проиграла «Лос-Анджелесу» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Кингз» принесли шайбы Джарета Андерсона-Долана, Тревора Мура, Дастина Брауна и Дрю Даути.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 54 секунды и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:2), российский форвард Валерий Ничушкин очков не набрал.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич вышел на третье место среди россиян в истории «Рейнджерс» по результативности.