Бучневич вышел на третье место среди россиян в истории «Рейнджерс» по результативности

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич вышел на третье место в клубной истории по результативности среди игроков из России.
Бучневич вышел на третье место среди россиян в истории «Рейнджерс» по результативности
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Бучневич забросил шайбу, набрав своё 156-е (63 + 93) очко в составе «Рейнджерс». Таким образом, он вышел на третье место по результативности среди российских игроков в истории клуба, сравнявшись с Сергеем Зубовым, на счету которого также 156 (30 + 126) очков.

Лучшим российским бомбардиром в истории «Рейнджерс» является Алексей Ковалёв (330), второе место занимает Сергей Немчинов (225), а нынешний партнёр Бучневича по команде форвард Артемий Панарин со 110 (37 + 73) очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим матч на ноль.

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