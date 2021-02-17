Дело о нарушении «Лацио» карантинных правил передано в федеральный суд Италии

Дисциплинарный комитет Итальянской федерации футбола (FIGC) сообщил о результатах расследования в отношении римского клуба «Лацио» относительно возможных нарушений протокола борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба FIGС, по итогам расследования были установлены факты нарушений со стороны президента клуба Клаудио Лотито и двух членов медицинской бригады.

В частности, говорится, что клуб не сообщал вовремя о положительных результатах тестов на коронавирус местным властям, не отстранил трёх игроков с положительными тестами тренировок в общей группе, а также не отправил на десятидневный карантин игрока с подозрением на коронавирус.

Отмечается, что данное дело было передано в федеральный суд Италии.

Расследование в отношении «Лацио» было начато в связи с несоответствием ряда результатов тестов на коронавирус, которые клуб подавал в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед матчами Лиги чемпионов и результатами, переданными Серии А для допуска к играм национального чемпионата.

По данным СМИ, за такие нарушения «Лацио» может быть лишён очков, набранных в матчах, на которых имели место нарушения медицинского протокола Серии А относительно коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента.