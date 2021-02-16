Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за смягчение санитарного регламента.

Как сообщает Telegram-канал РПЛ, основные поправки коснутся работы прессы и продажи билетов.

В послематчевой пресс-конференции принимать участие будут главные тренеры, а также не менее двух игроков, выходивших на поле, от каждой команды.

Фотокорреспонденты будут допускаться в чистую зону, но в перерыве и после встречи будут располагаться за первой рекламной линией.

Социальная дистанция при размещении зрителей будет определяться в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме.