Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента
Как сообщает Telegram-канал РПЛ, основные поправки коснутся работы прессы и продажи билетов.
В послематчевой пресс-конференции принимать участие будут главные тренеры, а также не менее двух игроков, выходивших на поле, от каждой команды.
Фотокорреспонденты будут допускаться в чистую зону, но в перерыве и после встречи будут располагаться за первой рекламной линией.
Социальная дистанция при размещении зрителей будет определяться в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме.