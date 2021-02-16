Собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме
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Как сообщает Telegram-канал РПЛ, поправки будут внесены в регламент сезона-2020/21 после утверждения исполкомом Российского футбольного союза.
Отмечается, что дополнительную замену будет разрешено провести независимо от количества ранее проведённых замен.
В случае использования замены клуб должен провести медицинское обследование футболиста в течение двух суток и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.
Ранее член комитета по этике РФС поделился мнением о трансферах Эмиля Бохинена и Саломона Рондона в ЦСКА.