Собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме

На общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) было одобрено введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму.

Как сообщает Telegram-канал РПЛ, поправки будут внесены в регламент сезона-2020/21 после утверждения исполкомом Российского футбольного союза.

Отмечается, что дополнительную замену будет разрешено провести независимо от количества ранее проведённых замен.

В случае использования замены клуб должен провести медицинское обследование футболиста в течение двух суток и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

Ранее член комитета по этике РФС поделился мнением о трансферах Эмиля Бохинена и Саломона Рондона в ЦСКА.