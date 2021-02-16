Созин о трансферах Бохинена и Рондона в ЦСКА: для победы в РПЛ они не годятся

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона в московский ЦСКА.

«Приобретение Рондона — это для ротации, чтобы взбодрить Чалова. Что касается Бохинена, то о нём известно мало. Хочется пожелать ЦСКА, чтобы трансферы были живые, была конкуренция и ротация состава. Только для этого они и нужны, это не усиление здесь и сейчас. Для победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) они не годятся», — цитирует Созина «Чемпионат».

Бохинен подписал контракт с московским клубом до окончания сезона-2024/25, а Рондон — до окончания сезона-2020/21.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее глава селекции ЦСКА прокомментировал трансфер Бохинена.