Мишин рассказал, как переход Коляды в его группу повлиял на него

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своей работе с бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года Михаилом Колядой.
Мишин рассказал, как переход Коляды в его группу повлиял на него
  • РИА Новости

«На данный момент я рассматриваю проект «Михаил Коляда» на два сезона — этот и следующий. Передо мной сейчас стоит задача скорректировать его прыжковую технику. У него присутствуют детали, которые приводят к преждевременному раскрыванию во время прыжка», — приводит слова Мишина «Матч ТВ» со ссылкой на IFS Magazine.

Он отметил, что за всю свою тренерскую карьеру ни одному спортсмену не обещал выигранные медали.

«Просто обещал работать с ним. Сейчас для меня это вызов. Появление в моей группе Коляды в некоторой мере увеличило во мне интерес к тренировкам. Этот интерес омолодил меня», — добавил 79-летний специалист.

25-летний Коляда перешёл в группу Мишина летом 2020 года. Прежде он тренировался у Валентины Чеботарёвой. В активе Мишина, помимо бронзы чемпионата мира, две бронзовые награды континентальных первенств и серебро Олимпиады-2018 в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Загитова, Косторная и Трусова выступят на шоу в честь 80-летнего юбилея Мишина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить