Мишин рассказал, как переход Коляды в его группу повлиял на него

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своей работе с бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года Михаилом Колядой.

«На данный момент я рассматриваю проект «Михаил Коляда» на два сезона — этот и следующий. Передо мной сейчас стоит задача скорректировать его прыжковую технику. У него присутствуют детали, которые приводят к преждевременному раскрыванию во время прыжка», — приводит слова Мишина «Матч ТВ» со ссылкой на IFS Magazine.

Он отметил, что за всю свою тренерскую карьеру ни одному спортсмену не обещал выигранные медали.

«Просто обещал работать с ним. Сейчас для меня это вызов. Появление в моей группе Коляды в некоторой мере увеличило во мне интерес к тренировкам. Этот интерес омолодил меня», — добавил 79-летний специалист.

25-летний Коляда перешёл в группу Мишина летом 2020 года. Прежде он тренировался у Валентины Чеботарёвой. В активе Мишина, помимо бронзы чемпионата мира, две бронзовые награды континентальных первенств и серебро Олимпиады-2018 в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Загитова, Косторная и Трусова выступят на шоу в честь 80-летнего юбилея Мишина.