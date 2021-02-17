Черчесов: буду переживать за Карацева в полуфинале Australian Open

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выход теннисиста Аслана Карацева в полуфинал Australian Open.

«Я рад за своего земляка Аслана Карацева, который по-настоящему удивил весь спортивный мир. Выход в полуфинал Australian Open для спортсмена из второй сотни рейтинга АТР — это серьёзное достижение и большой успех. Лично я с Асланом пока не знаком, но уверен, что у нас ещё будет возможность встретиться и обменяться впечатлениями. Что же касается поздравлений, то турнир ещё не закончен, потому сделаю это позже. Вместе с болельщиками из Осетии и всеми россиянами буду я переживать за него в полуфинале», — цитирует Черчесова Sport24.

В полуфинале турнира 114-я ракетка мира Аслан Карацев сыграет против лидера рейтинга, серба Новака Джоковича.

Ранее Черчесов заявил, что рекомендовал вакцину «Спутник V» иностранным коллегам.