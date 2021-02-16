Сорокина: Миронова сама себя лишила медали

Призёр чемпионата мира Наталья Сорокина (Гусева) прокомментировала выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на первенстве планеты в словенской Поклюке.

«Света сама себя лишила медали. Недоработала последний рубеж, надо было сделать выводы из своих ошибок на предыдущих рубежах. А в целом мне понравилось, как она сегодня боролась. Ходом отыгрывала на кругах отставание. Этим она продемонстрировала, что находится в неплохой форме, но допускает ошибки на рубежах. Хотя Света сказала, что на тренировке работала над своими ошибками, и, в принципе, неплохо с ними справилась. Но на последнем рубеже, видимо, сказалась усталость: недоработала — и лишила себя медали», — цитирует Сорокину «Советский спорт».

Миронова стала пятой в индивидуальной гонке, допустив два промаха.

Ранее Майгуров заявил, что Миронова показала достойный результат в индивидуальной гонке.