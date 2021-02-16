Майгуров: Миронова показала достойный результат в индивидуальной гонке

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Светлана Миронова, которая показала пятое время с двумя промахами.

«День, который подарил нам надежду. Я хочу поддержать нашу команду и тренерский штаб. Светлана Миронова была в одном выстреле от медали. Она показала достойный результат, а ровная работа на дистанции всех наших девушек — это залог успеха в командных дисциплинах. Кредит доверия тренерам по-прежнему полон. Я верю в правильность выбранного курса», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

На чемпионате мира по биатлону сборная России пока не завоевала ни одной медали.

Ранее Майгуров выразил надежду, что СБР будет восстановлен в правах в 2022 году.