Майгуров ожидает, что СБР будет восстановлен в правах в 2022 году

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об ориентировочных сроках восстановления полноценного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Майгуров ожидает, что СБР будет восстановлен в правах в 2022 году
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сейчас наша задача — восстановить наше полноправное членство, это возможно на конгрессе 2022 года. После этого будем предлагать наши площадки и стадионы для проведения международных соревнований. Но на конгрессе можно принять предварительное решение о восстановлении СБР, которое вступит в силу в случае восстановления РУСАДА. Будем этим вопросом заниматься», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Он также отметил, что соревновательный календарь IBU уже расписан до 2026 года.

СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной данного решения стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные соревнования и иметь своих представителей в IBU.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить