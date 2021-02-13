Майгуров ожидает, что СБР будет восстановлен в правах в 2022 году

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об ориентировочных сроках восстановления полноценного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Сейчас наша задача — восстановить наше полноправное членство, это возможно на конгрессе 2022 года. После этого будем предлагать наши площадки и стадионы для проведения международных соревнований. Но на конгрессе можно принять предварительное решение о восстановлении СБР, которое вступит в силу в случае восстановления РУСАДА. Будем этим вопросом заниматься», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Он также отметил, что соревновательный календарь IBU уже расписан до 2026 года.

СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной данного решения стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные соревнования и иметь своих представителей в IBU.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS.