Слуцкий оценил международную карьеру Головина

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что ни при каких обстоятельствах не пожелал бы футболисту «Монако» Александру Головину возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ), где тот ранее выступал под его руководством за ЦСКА.
Слуцкий оценил международную карьеру Головина
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Головину точно ни при каких обстоятельствах возвращения не желаю. Он играет в «Монако», там его ценят. К сожалению, он попал в команду, когда она играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых главных тренеров. Это тяжело, Саша — зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если же «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, то у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб», — сказал Слуцкий в интервью Sport24

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Монако» за €30 млн.

Ранее Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами в «Рубине».

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