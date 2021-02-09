Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами в «Рубине»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в казанском клубе.
Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами в «Рубине»
  • РИА Новости

«К большому сожалению, могут вмешаться обстоятельства, в которых нам не придётся делать выбор. Травма Сайто? Нет смысла думать о том, что от нас не зависит», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров в формате «8 + 17», а в казанском клубе девять иностранных игроков.

Таким образом, тренеру предстоит отказаться от одного из иностранцев при формировании заявки.

После 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. 

Ранее Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ.

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