Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на идею сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.
Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы получили сумасшедшее наследие после чемпионата мира и обязаны им воспользоваться. Так что я считаю, что в РПЛ должны выступать клубы с инфраструктурой самого высокого уровня», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

По словам специалиста, он бы ужесточил требования к лицензированию клубов РПЛ.

«В Англии и Голландии клубы обязаны переводить определённую сумму на счета местной федерации футбола. Так они гарантируют, что у них точно есть средства на зарплаты. Благодаря такой схеме такие случаи, как у нас с «Тамбовом», исключаются», — добавил он.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. После 19 туров команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

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