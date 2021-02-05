Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ
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- РИА Новости
«Мы получили сумасшедшее наследие после чемпионата мира и обязаны им воспользоваться. Так что я считаю, что в РПЛ должны выступать клубы с инфраструктурой самого высокого уровня», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».
По словам специалиста, он бы ужесточил требования к лицензированию клубов РПЛ.
«В Англии и Голландии клубы обязаны переводить определённую сумму на счета местной федерации футбола. Так они гарантируют, что у них точно есть средства на зарплаты. Благодаря такой схеме такие случаи, как у нас с «Тамбовом», исключаются», — добавил он.
На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. После 19 туров команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.