ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве

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Футбольный клуб «Тамбов» подал иск в арбитражный суд Тамбовской области о банкротстве.
ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщается на сайте арбитражного суда Тамбовской области, сумма исковых требований составляет 322,45 млн рублей. При этом сам иск пока не принят.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.

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