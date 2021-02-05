ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве
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Как сообщается на сайте арбитражного суда Тамбовской области, сумма исковых требований составляет 322,45 млн рублей. При этом сам иск пока не принят.
После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.