ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве

Футбольный клуб «Тамбов» подал иск в арбитражный суд Тамбовской области о банкротстве.

Как сообщается на сайте арбитражного суда Тамбовской области, сумма исковых требований составляет 322,45 млн рублей. При этом сам иск пока не принят.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.