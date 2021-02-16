Новичок ЦСКА Бохинен: РПЛ — одна из лучших лиг в мире

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе», — цитирует полузащитника официальный сайт московского клуба.



Бохинен отметил, что в ЦСКА очень профессиональный подход к делу, и об этом знают далеко за пределами России.

«Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году. Москва — замечательный город. Чем больше я слышал отзывов, тем больше укреплялся в мысли, что всё делаю верно», — добавил он.

Эмиль Бохинен подписал контракт с московским ЦСКА до окончания сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт два товарищеских матча с испанскими клубами.