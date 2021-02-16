ЦСКА проведёт два товарищеских матча с испанскими клубами

Московский ЦСКА завершит зимние тренировочные сборы в испанском Кампоаморе двумя встречами с испанскими клубами.

По информации официального сайта армейцев, ЦСКА сыграет с клубами «Картахена» и «Расинг Мурсия».

Оба матча состоятся 17 февраля. Первая встреча начнётся в 14:00 мск, вторая — в 18:00 мск.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА сыграет с хабаровским СКА в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 14:30.

Ранее ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.