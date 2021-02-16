Стали известны даты начала и окончания РПЛ сезона-2021/22
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Как сообщается на официальном сайте РПЛ, клубы поддержали предложения судейского комитета Российского футбольного союза о финансовой мотивации судей с сезона-2021/22 и одобрили введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму.
Также клубы РПЛ приняли поправки в санитарный регламент. При размещении зрителей клубы могут определять социальную дистанцию в соответствии с требованиями регионального отделения Роспотребнадзора.
Отмечается, что РПЛ сезона-2021/22 стартует 25 июля 2021 года и завершается 22 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» уведомил РПЛ о снятии с молодёжного первенства России.