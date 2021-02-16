Стали известны даты начала и окончания РПЛ сезона-2021/22

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об итогах общего собрания клубов.
Стали известны даты начала и окончания РПЛ сезона-2021/22
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, клубы поддержали предложения судейского комитета Российского футбольного союза о финансовой мотивации судей с сезона-2021/22 и одобрили введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму.

Также клубы РПЛ приняли поправки в санитарный регламент. При размещении зрителей клубы могут определять социальную дистанцию в соответствии с требованиями регионального отделения Роспотребнадзора.

Отмечается, что РПЛ сезона-2021/22 стартует 25 июля 2021 года и завершается 22 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» уведомил РПЛ о снятии с молодёжного первенства России.

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