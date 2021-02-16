В РПЛ обсудили ситуацию в футбольном клубе «Тамбов»

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Руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании обменялись мнениями относительно ситуации в футбольном клубе «Тамбов».
В РПЛ обсудили ситуацию в футбольном клубе «Тамбов»
  • © Официальный сайт РПЛ

Как сообщает Telegram-канал РПЛ, клубы поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Отмечается, что средства для «Тамбова» будут выделены при условии реструктуризации долгов по заработной плате и получения гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме.

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