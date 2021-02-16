Стали известны сроки проведения чемпионата России по самбо 2021 года

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С 27 февраля по 1 марта в Оренбурге пройдёт чемпионат России по самбо.
Стали известны сроки проведения чемпионата России по самбо 2021 года
  • © Всероссийская федерация самбо

«В этом году мы впервые проводим чемпионат России по новым весовым категориям. Поскольку лидеры ещё не определились, результаты соревнований будут непредсказуемыми. На грядущем чемпионате нас будут ждать очень много новых имён и свежих сил», — сказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Площадкой для соревнований станет спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье».

Ранее в Краснодарском крае заявили о желании принять ЧЕ-2024 по самбо.

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