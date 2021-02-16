Дадонов признан первой звездой игрового дня НХЛ

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Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов назван главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Дадонов признан первой звездой игрового дня НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Дадонов в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ) сравнял счёт на последних минутах третьего периода, а затем забросил победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, а тройку лучших замкнул Брок Макгинн из «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели в НХЛ.

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