Барбашёв признан первой российской звездой прошедшей недели в НХЛ

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Барбашёв признан первой российской звездой прошедшей недели в НХЛ
  • © Reuters

Об этом сообщается на русской версии сайта НХЛ.

На прошедшей неделе Барбашёв забросил две шайбы и сделал столько же результативных передач.

Второе место занял голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов, который помог своей команде выиграть два матча из трёх со своим участием. Тройку лучших замкнул форвард «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов, отметившийся голом в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Варламов сделал 20 сейвов.

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