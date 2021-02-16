Барбашёв признан первой российской звездой прошедшей недели в НХЛ

Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщается на русской версии сайта НХЛ.

На прошедшей неделе Барбашёв забросил две шайбы и сделал столько же результативных передач.

Второе место занял голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов, который помог своей команде выиграть два матча из трёх со своим участием. Тройку лучших замкнул форвард «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов, отметившийся голом в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» одолел «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Варламов сделал 20 сейвов.