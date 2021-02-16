Глава селекции ЦСКА высказался о трансфере Рондона

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Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал переход нападающего Соломона Рондона.
Глава селекции ЦСКА высказался о трансфере Рондона
  • Reuters

«Рондон адаптирован к нашему чемпионату, состоявшийся мастер со статистикой. Переговоры прошли оперативно. Без осложнений. Большое спасибо агентам игрока. Летом, если все стороны будут согласны продлить отношения, сядем и обсудим», — цитирует Мовсесьяна Sport24.  

Рондон подписал контракт с московским клубом до окончания сезона-2020/21.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА объявил об переходе Соломона Рондона.

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