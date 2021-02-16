Василий Уткин выступил за перенос матча «Динамо» со «Спартаком»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Я всецело за перенос матча «Динамо» — «Спартак». Говорю об этом матче, потому что это, во-первых, главная витрина возобновляющегося сезона, во-вторых, главное, что я отлично себе представляю, какая погода будет в Москве в выходные. Не только в эти, но и в следующие», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в следующие выходные температура воздуха в Москве будет гораздо выше, а проводить матч в изначально запланированную дату травмоопасно.

«Это «Форт Боярд», а не футбол. Не лишено интереса, но глупо по смыслу. И не может служить витриной или быть топовым матчем, потому что для хорошей игры нужны условия. Не особенные и не щадящие. Просто соответствующие», — добавил Уткин.

Проведение матча запланировано на 20 февраля. В этот день в Москве днём ожидается от -16 до -21 °С. Согласно регламенту, если температура воздуха за час до матча ниже -15 °С, то инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. При этом решение по проведению матча принимает главный арбитр встречи.

Ранее в «Динамо» прокомментировали возможный перенос матча Кубка России со «Спартаком» из-за морозов.