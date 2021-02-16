«Тампа» уступила «Флориде» в НХЛ, несмотря на дубль Волкова

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 6:4.

В составе «Пантерз» дубль оформил Энтони Дюклер, а также по одной шайбе забросили Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт, Александр Барков и Антон Строльман. У хозяев дублем отметился российский нападающий Александр Волков, а ещё по разу отличились Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал 11 передачу в сезоне.

Ранее сообщалось, что голы Евгения Дадонова и Артёма Зуба помогли «Оттаве Сенаторз» отыграться с 1:5 и в OT победить «Торонто Мэйпл Лифс» в матче НХЛ.

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