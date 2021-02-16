Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» отыграться с 1:5 и в OT победить «Торонто» в матче НХЛ
Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу гостей — 6:5. Причём в конце второго периода «Сенаторз» уступал со счётом 1:5.
В составе хозяев дубль оформил Остон Мэттьюс, а также по разу отличились Трэвис Бойд, Пьер Энгвалль и Джо Торнтон. У «Оттавы» голами отметились Дрейк Батерсон, Ник Пол, Артём Зуб, Коннор Браун, Евгений Дадонов, а в овертайме Дадонов оформил дубль.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ.