Источник: Мбаппе не собирается покидать ПСЖ до конца контракта

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно и намерен до конца отработать свой действующий контракт с клубом,

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, француз решил доработать свой контракт с ПСЖ, который рассчитан до 2022 года. Основными претендентами на форварда считаются «Реал» и «Ливерпуль».

Килиан защищает цвета ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матче во французской Лиге 1 и забил в них 16 мячей и отдал шесть результативных передач. Также на его счету два гола и три результативные передачи в пяти матчах в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси.