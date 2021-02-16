Источник: Мбаппе не собирается покидать ПСЖ до конца контракта

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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно и намерен до конца отработать свой действующий контракт с клубом,
Источник: Мбаппе не собирается покидать ПСЖ до конца контракта
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, француз решил доработать свой контракт с ПСЖ, который рассчитан до 2022 года. Основными претендентами на форварда считаются «Реал» и «Ливерпуль».

Килиан защищает цвета ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матче во французской Лиге 1 и забил в них 16 мячей и отдал шесть результативных передач. Также на его счету два гола и три результативные передачи в пяти матчах в Лиге чемпионов. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси.

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